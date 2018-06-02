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02.06.2018, 11:24

WP: США и Сингапур решают, кто заплатит за отель Ким Чен Ына

WP: США и Сингапур решают, кто заплатит за отель Ким Чен Ына - Фото
Северная Корея Фото: Getty Images

Президентский люкс в пятизвездочном отеле Fullerton, где должен остановиться лидер КНДР, стоит $6 тысяч за ночь

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США пытаются найти незаметный способ заплатить за гостиницу лидера КНДР Ким Чен Ына во время планируемой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Источники говорят, что вопрос логистики в подготовке встречи – самый сложный, и он до сих пор не решен.

Президентский люкс в пятизвездочном отеле Fullerton, где должен остановиться Ким Чен Ын, стоит $6 тысяч за ночь, не учитывая размещение делегации КНДР.

По данным источников газеты, корейский лидер в ходе переговоров дал понять, что рассчитывает на оплату своего пребывания в Сингапуре другой стороной. США не против. Однако трудность заключается в том, как считают в окружении Трампа, что Ким Чен Ын может воспринять как оскорбление, если США возьмут расходы на себя. Поэтому Белый дом ведет переговоры с Сингапуром, чтобы тот оплатил счета лидера Северной Кореи и его делегации.

Вчера Трамп подтвердил, что запланированный на 12 июня в Сингапуре саммит состоится.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, встреча, сингапур, отель
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