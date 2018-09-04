Йемен запустил баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии

Фото: twitter.com/mnaEN

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Коалиция арабских государств атаку предотвратила

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3 сентября коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией перехватила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, хусити запустили баллистическую ракету по городу Джазан, который находится на границе с Саудовской Аравией.

Отмечается, что в последние месяцы йеменские повстанцы возобновили ракетные атаки на Саудовскую Аравию.

Впрочем, официальные власти Йемена отмечают, что помощь хуситам, в частности поставки ракет, предоставляет Иран, что нарушает резолюции ООН.

10 августа сообщалось, что на севере Йемена количество погибших в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу выросло до 50 человек. Большинство жертв - дети младше 15 лет.