Йемен запустил баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии

3 сентября коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией перехватила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, хусити запустили баллистическую ракету по городу Джазан, который находится на границе с Саудовской Аравией.
Отмечается, что в последние месяцы йеменские повстанцы возобновили ракетные атаки на Саудовскую Аравию.
Впрочем, официальные власти Йемена отмечают, что помощь хуситам, в частности поставки ракет, предоставляет Иран, что нарушает резолюции ООН.
10 августа сообщалось, что на севере Йемена количество погибших в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу выросло до 50 человек. Большинство жертв - дети младше 15 лет.