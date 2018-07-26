Юнкер подарил Дональду Трампу фотографию военного кладбища

Американское военное кладбище в Люксембурге (фото - abmc.gov)

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал американского лидера Дональда Трампа "вспомнить общую историю"

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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал вспомнить общую историю. Об этом Юнкер сообщил во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS), сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

По словам Юнкера, на подаренной американскому президенту фотографии запечатлено военное кладбища в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон, который во время Второй мировой войны руководил американскими силами в Германии и Франции.

Также президент Еврокомиссии сказал, что на снимке написано: "Дорогой Дональд, давайте вспомним нашу общую историю".

"Мы должны делать это даже в самые трудные времена... В момент, когда напряжение, как может казаться, усиливается, молодым людям по обе стороны Атлантики важно знать о силе нашего прошлого и о важности наших отношений для поддержания мира, демократии и свободы во всем мире", - отметил он.

Фото: www.findagrave.com

Сегодня, 26 июля, американский лидер Дональд Трамп на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером после вчерашних переговоров в Вашингтоне заявил, что напряженность в отношениях ЕС и США, возникшая из-за торгового конфликта, идет на убыль.

Ранее Трамп выложил у себя фото, на котором он обнимается и целуется с Юнкером, с подписью: "ЕС и США, представленные Юнкером и вашим покорным слугой, явно любят друг друга!"

25 июля в Белом доме пообещали, что воспользуются программой времен Великой депрессии и выделят до $12 млрд американским фермерам с целью защитить их от торговых войн.