Задержание одного из боссов российской мафии в Испании - видео

Фото: скриншот с видео

commenthover

Испанская полиция показала, как проходила облава на главарей преступной группировки

Реклама

Реклама

В сети появилось видео задержания в испанской Марбелье одного из лидеров российской мафии. Запись опубликована в Twitter полиции Испании.

Мафиози схватил во время "сходки". Всего правоохранители задержали трех мужчин. Среди них - россиянин, которого называют "третьим человеком" в иерархии российского преступного мира в Испании. Еще двое участников "сходки" были, по данным полиции, выходцами из Грузии.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 серпня 2018 р.

Имена задержанных правоохранители не назвали. Всем им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступной организации.

1 августа 2018 года шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе.