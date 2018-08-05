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05.08.2018, 19:41

Задержание одного из боссов российской мафии в Испании - видео

Задержание одного из боссов российской мафии в Испании - видео - Фото
Фото: скриншот с видео

Испанская полиция показала, как проходила облава на главарей преступной группировки

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В сети появилось видео задержания в испанской Марбелье одного из лидеров российской мафии. Запись опубликована в Twitter полиции Испании.

Мафиози схватил во время "сходки". Всего правоохранители задержали трех мужчин. Среди них - россиянин, которого называют "третьим человеком" в иерархии российского преступного мира в Испании. Еще двое участников "сходки" были, по данным полиции, выходцами из Грузии.

Имена задержанных правоохранители не назвали. Всем им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступной организации.

1 августа 2018 года шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе.

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Теги: полиция Испании, задержание, испания, мафия, марбелья, российская мафия
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