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10.07.2018, 13:09

40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео

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40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео
40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео
40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео

Эйтан посещает солдат ЦАХАЛа на полевых позициях аж до самой границы с Ливаном

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Шеф-повар по имени Эйтан из Старой Яффы возит на позиции солдатам израильской армии мороженое, холодную воду и другие угощения, спасая их от жары. Об этом говорится в сообществе на Facebook.

"Израильтянин по имени Эйтан не смог смириться с тем, что где-то, в 40-градусную жару, стоят солдаты ЦАХАЛа, неся свою боевую вахту. И решил скрасить нелегкую службу ребят прохлодительными напитками и мороженым", - говорится в сообщении. 

В его группе на Facebook сказано, что он посещает израильских солдат на полевых позиция "в Иудее и Самарии, аж до самой границы с Ливаном".

Отмечается, что с ним путешествует его белый и пушистый друг - собака по имени Тото.

16 января 2015 года под Станицей Луганской произошел произошел трагический инцидент: местный житель передал бойцам АТО трехлитровую банку меда, в которой было спрятано взрывное устройство. В результате взрыва трое военнослужащих получили тяжелые ранения, один из них - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался по дороге в больницу.

Пенсионеру дали 15 лет лишения свободы. Пророссийские террористы неоднократно вносили его в списки на обмен, но он находится в тюрьме. 

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Теги: Цахал, Израиль, Ливан, мороженое, иудея, самария
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