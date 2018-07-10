40°С в тени: израильтянин развозит солдатам мороженое - видео

Эйтан посещает солдат ЦАХАЛа на полевых позициях аж до самой границы с Ливаном

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Шеф-повар по имени Эйтан из Старой Яффы возит на позиции солдатам израильской армии мороженое, холодную воду и другие угощения, спасая их от жары. Об этом говорится в сообществе на Facebook.

"Израильтянин по имени Эйтан не смог смириться с тем, что где-то, в 40-градусную жару, стоят солдаты ЦАХАЛа, неся свою боевую вахту. И решил скрасить нелегкую службу ребят прохлодительными напитками и мороженым", - говорится в сообщении.

В его группе на Facebook сказано, что он посещает израильских солдат на полевых позиция "в Иудее и Самарии, аж до самой границы с Ливаном".

Отмечается, что с ним путешествует его белый и пушистый друг - собака по имени Тото.

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