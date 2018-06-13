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13.06.2018, 14:29

Енот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фото

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Енот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фото
Енот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фото
Енот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фотоЕнот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фото

Хищник взобрался по стене самого высокого 23-этажного здания в городе Сент-Пол американского штата Миннесота

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Енот, которого в сети прозвали местным Спайдерменом, половину суток 12 июня провел в попытках забраться по стене на небоскреб UBS Tower города Сент-Пол в штате Миннесота (США).

О карабкающемся по отвесной стене еноте первым сообщил журналист местной радиостанции MPR News Тим Нельсон, тогда животное было уже в районе 13 этажа.

История перемещения енота, которую транслировали онлайн многие телеканалы, в Twitter получила тег #MPRraccoon. 

Зрители и пользователи соцсети переживали за то, что почти сутки енот ничего не ел и не пил. Сотрудники UBS Tower не могли помочь герою местных хроник, так как окна в здании не открываются. Несмотря на множество попыток, спасатели так и не смогли его поймать. 

Животное иногда делало перерывы на сон и уже поздно ночью добралось до крыши 23-этажного здания, где были установлены ловушки для его безопасной поимки.

"Енот сделал это!", - сообщили в сети пользователи, следившие за хищником, который преодолел более 100 метров в высоту.

Фото: twitter.com/timnelson_mpr,  twitter.com/donnelly_law

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Теги: енот, енот-альпинист
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