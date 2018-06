Енот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал - фото

Енот, которого в сети прозвали местным Спайдерменом, половину суток 12 июня провел в попытках забраться по стене на небоскреб UBS Tower города Сент-Пол в штате Миннесота (США).

О карабкающемся по отвесной стене еноте первым сообщил журналист местной радиостанции MPR News Тим Нельсон, тогда животное было уже в районе 13 этажа.

История перемещения енота, которую транслировали онлайн многие телеканалы, в Twitter получила тег #MPRraccoon.

Зрители и пользователи соцсети переживали за то, что почти сутки енот ничего не ел и не пил. Сотрудники UBS Tower не могли помочь герою местных хроник, так как окна в здании не открываются. Несмотря на множество попыток, спасатели так и не смогли его поймать.

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/PfiPqbeGTC