Эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фото

Старт Delta IV Heavy состоялся с площадки SLC-37 космодрома ВВС США на мысе Канаверал во Флориде

Реклама

Реклама

Вчера, 12 августа, созданная компанией United Launch Alliance ракета Delta IV в своей максимальной конфигурации вывела на траекторию к ближайшей к нам звезде станцию аэрокосмического управления США Солнечный зонд Паркер.

91-летний американский астрофизик Юджин Паркер в качестве почетного зрителя наблюдал за запуском.

Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA (не менее $750 млн) и первая, названная в честь живущего человека.

Смотрите также: NASA запустила исследовательский корабль к Солнцу: видео

Рarker Solar Probe сблизится с короной Солнца на расстояние всего 6,2 млн км - практически зайдет в фотосферу. Максимальная скорость движения на краю солнечной короны составит около 200 км/с.

Фото: NASA, Instagram @ glenndavisphotos, wereportspace, johnkrausphotos, mikekillianphotography, erikkuna, _tom.cross_, launchphoto, mseeley20, bradykenniston, rdanglephoto