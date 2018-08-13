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Боты:
13.08.2018, 09:15

Эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фото

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Эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фото
Эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фото
Эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фотоЭпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фото

Старт Delta IV Heavy состоялся с площадки SLC-37 космодрома ВВС США на мысе Канаверал во Флориде

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Вчера, 12 августа, созданная компанией United Launch Alliance ракета Delta IV в своей максимальной конфигурации вывела на траекторию к ближайшей к нам звезде станцию аэрокосмического управления США Солнечный зонд Паркер.

91-летний американский астрофизик Юджин Паркер в качестве почетного зрителя наблюдал за запуском.

Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA (не менее $750 млн) и первая, названная в честь живущего человека.

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Рarker Solar Probe сблизится с короной Солнца на расстояние всего 6,2 млн км - практически зайдет в фотосферу. Максимальная скорость движения на краю солнечной короны составит около 200 км/с.

Фото: NASA, Instagram @ glenndavisphotos, wereportspace, johnkrausphotos, mikekillianphotography, erikkuna, _tom.cross_, launchphoto, mseeley20, bradykenniston, rdanglephoto

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Теги: Delta IV, nasa, наука, космос, запуск, ракета, солнце, parker solar probe
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