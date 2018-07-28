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28.07.2018, 07:38

Лунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фото

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Лунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фото
Лунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фото
Лунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фотоЛунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фото

Вчера вечером почти все жители планеты могли невооруженным глазом увидеть полную "кровавую" луну

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С вечера пятницы, 27 июля, до около 02:00 субботы можно было наблюдать за самым долгим лунным затмением ХХI века. 

Наблюдать уникальное явление можно было невооруженным глазом - луна стала не просто полной, но и красной, "кровавой" от эффекта солнечного света. 

Позже на небе можно было увидеть еще и Марс, который приблизился к Земле.

В Украине затмение можно было наблюдать из любого региона. В Киеве его не было видно из-за туч, но увидели кровавую луну, в частности, во Львове, Мариуполе и Херсоне. 

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Новые, но менее продолжительные затмения можно ожидать 21 января и 16 июля 2019 года, 10 января, 5 июня и 5 июля, 30 ноября 2020 года.

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Теги: фото, лунное затмение, кровавая луна
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