Американский флот получил боевой корабль-трансформер: видео

В крупнейшем городе американского штата Нью-Гэмпшир Портсмуте спустили на воду USS Manchester (LCS-14): он стал 12-м прибрежным боевым кораблем во флоте США. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Соединенных Штатов.

Корабль создан оборонными компаниями Lockheed Martin и Austal USA.

Судно класса LCS может иметь два варианта дизайна – "Свобода" и "Независимость"

LCS (литоральный боевой корабль) является модульным судном, которое можно переконфигурировать под удовлетворение различных нужд флота при наземных боевых действиях, противолодочных и противоминных операций в прибрежных регионах

The @USNavy's newest littoral combat ship, the future #USSManchester (#LCS 14) is set to be commissioned and officially join the fleet during a ceremony in Portsmouth, New Hampshire, May 26. #WarshipWednesday pic.twitter.com/LQwe7sOdN4