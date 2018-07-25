Белорусские кабаны-мигранты нелегально сбежали в Евросоюз - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Литовские пограничники предложили посчитать количество белорусских кабанов, которые штурмовали границу с ЕС

Реклама
Реклама

Более 60 диких кабанов перебежали из Беларуси через границу в Литву. Этот маневр зафиксировали камеры наблюдения Государственной пограничной службы Литвы.

Литовские пограничники предложили посчитать, сколько кабанов успело перебежать границу.

"На службе пограничники должны быть предельно бдительными. Бдительны ли вы? Попробуйте сосчитать, сколько хрюшек", - сказано в сообщении пресс-службы.

30 декабря президент Польша Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов. Как сообщил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, строительство обойдется Варшаве в 30 млн евро.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ЕС, граница, беларусь, евросоюз, литва, миграция, дикие кабаны, нелегальная миграция, госпогранслужба литвы, литовские пограничники, белорусские кабаны, кабаны, кабан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Послушайте: найдена запись пения 16-летнего Дэвида Боуи
Послушайте: найдена запись пения 16-летнего Дэвида Боуи
Дикие цветы превратили поле в Италии в картину импрессиониста
Дикие цветы превратили поле в Италии в картину импрессиониста
Белорусские кабаны-мигранты нелегально сбежали в Евросоюз - видео
Белорусские кабаны-мигранты нелегально сбежали в Евросоюз - видео
Экономика Днепразот отгрузил первую партию хлора после запуска производства
Меда стало меньше. Кто виноват в гибели пчел в Украине
Инфографика Меда стало меньше. Кто виноват в гибели пчел в Украине
Дональд Трамп предложил ЕС синхронно отменить пошлины
Экономика Дональд Трамп предложил ЕС синхронно отменить пошлины
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Смертельное ДТП в Черкассах: появилось видео с камеры наблюдения
Смертельное ДТП в Черкассах: появилось видео с камеры наблюдения
Послушайте: найдена запись пения 16-летнего Дэвида Боуи
Послушайте: найдена запись пения 16-летнего Дэвида Боуи 13:04
Дикие цветы превратили поле в Италии в картину импрессиониста
Дикие цветы превратили поле в Италии в картину импрессиониста 12:42
Белорусские кабаны-мигранты нелегально сбежали в Евросоюз - видео
Белорусские кабаны-мигранты нелегально сбежали в Евросоюз - видео 12:23
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 