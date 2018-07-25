Белорусские кабаны-мигранты нелегально сбежали в Евросоюз - видео

Литовские пограничники предложили посчитать количество белорусских кабанов, которые штурмовали границу с ЕС

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Более 60 диких кабанов перебежали из Беларуси через границу в Литву. Этот маневр зафиксировали камеры наблюдения Государственной пограничной службы Литвы.

Литовские пограничники предложили посчитать, сколько кабанов успело перебежать границу.

"На службе пограничники должны быть предельно бдительными. Бдительны ли вы? Попробуйте сосчитать, сколько хрюшек", - сказано в сообщении пресс-службы.

30 декабря президент Польша Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов. Как сообщил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, строительство обойдется Варшаве в 30 млн евро.