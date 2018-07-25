Два запуска за полчаса - стартуют Ariane 5 и Falcon 9: трансляция

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Сегодняшние старты ракет состоятся во Французской Гвинее и с военной базы в Калифорнии - с разницей в 14 минут

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Сегодня, 25 июля, с промежутком в 14 минут состоятся сразу два коммерческих запуска ракет-носителей.

Первой с космического центра во Французской Гвинее стартует ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками Galileo на борту, которые обеспечат GPS-сигналом европейских пользователей.

Этот старт - в 14:25.

Немного позднее компания SpaceX запустит ракету Falcon 9 с десятком спутников Iridium с военной базы в Калифорнии: маршевую ступень опустят на баржу в Тихом океане, а носовой обтекатель попробуют поймать в сеть над морским кораблем Mr. Steven.

Этот старт - в 14:39.

Смотрите также: SpaceX установили рекорд, запустив массивный спутник: видео

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Теги: космос, запуск, ракета, Ariane 5, falcon 9, spacex, arianespace, трансляция
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