Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео

Пилотаж и другие полеты совершали и F-35, F-22, F-18, F-16, F-15, Eurofighter Typhoon, Gripen, Rafale, Leonardo T-346A, L-159, A-400M b C-27J Spartan

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Новую пилотажную программу на авиашоу Royal International Air Tattoo 2018 в Британии показал прошлогодний победитель в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" Александр Оксанченко на Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации ВСУ.

Выступление украинского летчика вошло в пятерку лучших среди трех десятков стран-участников на более чем 300 летательных средствах.

Другие видео этого выступления и тренировка:

Асами также назвали US Air Force Heritage Flight, канадский CF-188 Hornet, французский дуэт Aeronavale Rafale M и итальянских диспетчеров Frecce Tricolor.

"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и в военных пилотов", - написал у себя в Twitter президент Петр Порошенко.

Во главе украинской делегации был командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

Royal International Air Tattoo (RIAT) - ежегодный международный авиапоказ боевой техники от Благотворительного фонда Королевских ВВС Великобритании на авиабазе Фэйфорд в графстве Глостершир. Посещаемость — до 200 тысяч человек.

В этом году показ был посвящен 100-летию британских ВВС.

Видео: Nigel Woolley, DutchPlaneSpotter, Tonkatsu298, Elwyn R