Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео

Новую пилотажную программу на авиашоу Royal International Air Tattoo 2018 в Британии показал прошлогодний победитель в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" Александр Оксанченко на Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации ВСУ.
Выступление украинского летчика вошло в пятерку лучших среди трех десятков стран-участников на более чем 300 летательных средствах.
Другие видео этого выступления и тренировка:
Асами также назвали US Air Force Heritage Flight, канадский CF-188 Hornet, французский дуэт Aeronavale Rafale M и итальянских диспетчеров Frecce Tricolor.
"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и в военных пилотов", - написал у себя в Twitter президент Петр Порошенко.
Во главе украинской делегации был командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.
Royal International Air Tattoo (RIAT) - ежегодный международный авиапоказ боевой техники от Благотворительного фонда Королевских ВВС Великобритании на авиабазе Фэйфорд в графстве Глостершир. Посещаемость — до 200 тысяч человек.
В этом году показ был посвящен 100-летию британских ВВС.
Видео: Nigel Woolley, DutchPlaneSpotter, Tonkatsu298, Elwyn R