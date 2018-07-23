Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Пилотаж и другие полеты совершали и F-35, F-22, F-18, F-16, F-15, Eurofighter Typhoon, Gripen, Rafale, Leonardo T-346A, L-159, A-400M b C-27J Spartan

Реклама
Реклама

Новую пилотажную программу на авиашоу Royal International Air Tattoo 2018 в Британии показал прошлогодний победитель в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" Александр Оксанченко на Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации ВСУ.

Выступление украинского летчика вошло в пятерку лучших среди трех десятков стран-участников на более чем 300 летательных средствах.

Другие видео этого выступления и тренировка:

Асами также назвали US Air Force Heritage Flight, канадский CF-188 Hornet, французский дуэт Aeronavale Rafale M и итальянских диспетчеров Frecce Tricolor.

"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и в военных пилотов", - написал у себя в Twitter президент Петр Порошенко.

Во главе украинской делегации был командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

Royal International Air Tattoo (RIAT) - ежегодный международный авиапоказ боевой техники от Благотворительного фонда Королевских ВВС Великобритании на авиабазе Фэйфорд в графстве Глостершир. Посещаемость — до 200 тысяч человек.

В этом году показ был посвящен 100-летию британских ВВС.

Видео: Nigel WoolleyDutchPlaneSpotterTonkatsu298Elwyn R

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, самолет, су-27, авиашоу, riat, александр оксанченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео
Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео
"Это беспредел": в Седово боевики разогнали дискотеку - видео
"Это беспредел": в Седово боевики разогнали дискотеку - видео
Вышел трейлер мультика "Разочарование" от создателя "Симпсонов"
Вышел трейлер мультика "Разочарование" от создателя "Симпсонов"
Продовольствие Кто и сколько покупает украинского зерна: инфографика
Аренда людей: как Киевстар и Huawei попали в следствие по налогам
Технологии Аренда людей: как Киевстар и Huawei попали в следствие по налогам
Киевский мусоросжигательный завод приостановил прием мусора
ТЭК Киевский мусоросжигательный завод приостановил прием мусора
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото
Кошка недовольна тем, что попала в панораму Google Maps - фото
Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео
Филигранный пилотаж украинского летчика на авиашоу RIAT: видео 09:32
"Это беспредел": в Седово боевики разогнали дискотеку - видео
"Это беспредел": в Седово боевики разогнали дискотеку - видео 06:55
Вышел трейлер мультика "Разочарование" от создателя "Симпсонов"
Вышел трейлер мультика "Разочарование" от создателя "Симпсонов" 22.07.18, 20:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 