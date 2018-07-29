Жизнь на Марсе: NASA показало первое жилье

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) определило победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса. Об этом сообщается на сайте космического агентства.
Жюри агенства отобрало пять команд-финалистов, которые разделили между собой призовой фонд в 100 тысяч долларов.
Первое место в конкурсе заняла команда из американского штата Арканзас. Разработчики получили денежное вознаграждение в размере 21 тысячи долларов. Такой же приз получила команда из Нью-Йорка, занявшая второе место.
"Командам-победителям удалось успешно создать цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе с использованием специализированных программных инструментов", – сказано в сообщении.
В конкурсе участвовали 18 команд со всего мира.
Вы можете ознакомится и с работами других финалистов.