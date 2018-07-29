Жизнь на Марсе: NASA показало первое жилье

NASA определилось с тем, каким будет жилье первых колонистов красной планеты

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) определило победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Жюри агенства отобрало пять команд-финалистов, которые разделили между собой призовой фонд в 100 тысяч долларов.

Team Zopherus of Rogers, Arkansas - $20,957.95 AI. SpaceFactory of New York - $20,957.24 Kahn-Yates of Jackson, Mississippi - $20,622.74 SEArch+/Apis Cor of New York - $19,580.97 Northwestern University of Evanston, Illinois - $17,881.10

Первое место в конкурсе заняла команда из американского штата Арканзас. Разработчики получили денежное вознаграждение в размере 21 тысячи долларов. Такой же приз получила команда из Нью-Йорка, занявшая второе место.

"Командам-победителям удалось успешно создать цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе с использованием специализированных программных инструментов", – сказано в сообщении.

В конкурсе участвовали 18 команд со всего мира.

Вы можете ознакомится и с работами других финалистов.