Мелания Трамп была напугана, когда пожала руку Путину - видео

Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания Трамп выглядела испуганной, когда пожала руку президенту РФ Владимиру Путину, на саммите глав двух государств, который состоялся 16 июля в Хельсинки. На это обратили внимание пользователи соцсети Twitter.
Скриншоты: Twitter/srmduke87
В комментариях к посту пользователи пишут, что "она выглядит так, будто только что заглянула в глаза дьяволу".
Другой юзер отметил, что от взгляда первой леди "бросает в дрожь".
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16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.