Мелания Трамп была напугана, когда пожала руку Путину - видео

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Пользователи соцсети обратили внимание, что первая леди США Мелания Трампа выглядела испуганной после рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным

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Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания Трамп выглядела испуганной, когда пожала руку президенту РФ Владимиру Путину, на саммите глав двух государств, который состоялся 16 июля в Хельсинки. На это обратили внимание пользователи соцсети Twitter.

Скриншоты: Twitter/srmduke87

В комментариях к посту пользователи пишут, что "она выглядит так, будто только что заглянула в глаза дьяволу".

Другой юзер отметил, что от взгляда первой леди "бросает в дрожь".

Смотрите также: "Кто тут хороший мальчик?". Соцсети высмеяли саммит Трампа-Путина 

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

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Теги: Россия, США, дональд трамп, владимир путин, Финляндия, Мелания Трамп, хельсинки, саммит в хельсинки, трамп - путин
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