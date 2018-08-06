Немецкие евангелисты вызвали панику в метро в Испании: видео

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Агрессивных проповедников арестовали

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Полиция Испании задержала девять немецких евангелистов, которые своими криками и агрессивными лозунгами вызвали панику в метро Валенсии. Об этом сообщает La Vanguardia.

Суд Валенсии принял решение об аресте евангелистов с правом залога в размере 12 тыс. евро. Арестованных обвиняют в создании беспорядков в общественном месте.

Вечером 4 августа группа людей вошла в поезд на линии 3 метро Валенсии и между станциями Хатива и Аламеда начала "проповедовать".

По словам очевидцев, "проповедники" выкрикивали лозунги: "Вы сгорите в аду", "Вы все грешники и умрете". Часть пассажиров восприняла действия евангелистов как угрозу, и в вагоне началась паника.

После того как машинист остановил поезд, пассажиры начали массово покидать вагоны. Одна из женщин повредила себе ногу в результате давки, возникшей при выходе на станцию.

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Теги: метро, испания, валенсия, проповедники, паника
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