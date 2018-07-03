Поиздевался: глава МВД Италии поплавал в бассейне мафиози - видео

Таким образом, по его словам, он продемонстрировал приоритетность борьбы с мафией

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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини демонстративно поплавал в бассейне на тосканской вилле, которая была конфискована у одного из боссов мафии. Об этом сообщает The Associated Press.

Сальвини проплыл круг в бассейне и за этим наблюдали журналисты. Таким образом, по его словам, он продемонстрировал приоритетность борьбы с мафией на своем посту.

"Мы должны оставить этих господ в нижнем белье", - сказал он.

Сальвини выступает за упорядочение процедур конфискации, чтобы объекты можно было быстро преобразовывать для других целей.

В январе в Германии и Италии в рамках операции против мафии задержали 169 человек. Совместная операция полиции двух стран была направлена против членов преступной группировки "Ндрангета", а именно - мафиозного клана Фарао-Маринкола. В ходе задержаний было изъято около 50 млн евро. Задержания проводились в регионах обеих стран, в Германии - в землях Гессен и Баден-Вюртемберг.