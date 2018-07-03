Поиздевался: глава МВД Италии поплавал в бассейне мафиози - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Таким образом, по его словам, он продемонстрировал приоритетность борьбы с мафией

Реклама
Реклама

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини демонстративно поплавал в бассейне на тосканской вилле, которая была конфискована у одного из боссов мафии. Об этом сообщает The Associated Press.

Сальвини проплыл круг в бассейне и за этим наблюдали журналисты. Таким образом, по его словам, он продемонстрировал приоритетность борьбы с мафией на своем посту.

"Мы должны оставить этих господ в нижнем белье", - сказал он.

Сальвини выступает за упорядочение процедур конфискации, чтобы объекты можно было быстро преобразовывать для других целей.

В январе в Германии и Италии в рамках операции против мафии задержали 169 человек. Совместная операция полиции двух стран была направлена против членов преступной группировки "Ндрангета", а именно - мафиозного клана Фарао-Маринкола. В ходе задержаний было изъято около 50 млн евро. Задержания проводились в регионах обеих стран, в Германии - в землях Гессен и Баден-Вюртемберг. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: италия, Маттео Сальвини, мафия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Поиздевался: глава МВД Италии поплавал в бассейне мафиози - видео
Поиздевался: глава МВД Италии поплавал в бассейне мафиози - видео
В Ровенской области 30 неизвестных штурмовали сельсовет: видео
В Ровенской области 30 неизвестных штурмовали сельсовет: видео
Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео
Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео
Just business. Депутаты решили сажать за контрабанду леса
Кабмин предлагает лишать свободы за контрабанду
Экономика Кабмин предлагает лишать свободы за контрабанду
Судебный пилот: как будет работать электронное правосудие
Мнение Судебный пилот: как будет работать электронное правосудие
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Поиздевался: глава МВД Италии поплавал в бассейне мафиози - видео
Поиздевался: глава МВД Италии поплавал в бассейне мафиози - видео
В Ровенской области 30 неизвестных штурмовали сельсовет: видео
В Ровенской области 30 неизвестных штурмовали сельсовет: видео 17:50
В Африке посреди лета выпал снег: фото, видео
В Африке посреди лета выпал снег: фото, видео 15:23
Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео
Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео 13:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 