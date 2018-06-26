Современного "Робинзона" насильно вернули к людям спустя 30 лет

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Масафуми Нагасаки около 30 лет прожил голышом на острове без зажигалки, продуктов и связи

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Японский отшельник Масафуми Нагасаки (Masafumi Nagasaki) около 30-ти лет жил на острове в одиночестве голышом прежде, чем его насильно вернули в цивилизацию. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно сообщению, 82-летний Нагасаки жил на необитаемом острове Сотопанари в архипелаге Рюкю с 1989 года, не имея зажигалки, продуктов, одежды и средств связи с окружающим миром.

"Все, что мне нужно, я могу найти здесь, больше мне ничего не надо. Я хочу уйти из жизни здесь, никого не беспокоя, во время тайфуна", - говорит он.

Отмечается, что каждый его день начинался со спорта и уборки пляжа.

Он заболел гриппом и его местные власти увезли с острова. Сейчас он живет в доме престарелых в городе Исигаки, расположенном за 60 километров от его острова Сотопанари. Отшельнику запретили возвращаться на остров из-за слабого здоровья.

О его прежней жизни известно мало: у него были жена и двое детей, он работал фотографом и содержал хостесс-бар. Однажды он решил сбежать из города, хотя планировал провести на острове не более двух лет.

Из-за любви к природе Нагасаки не ел мясо, рыбу и яйца черепах.

"Я видел, как черепашата вылупляются и ползут к морю. Каждый раз у меня выступали мурашки, и я думал, как прекрасна жизнь", - объясняет он. 

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Теги: япония, робинзон крузо, отшельник
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