В Китае впервые попал на видео уникальный "волшебный кролик"

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Боты:

На фото илийская пищуха впервые попала только в 2014 году

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В Китае впервые удалось заснять на видео илийскую пищуху (Ili Pika) - редчайшего зверька из отряда зайцеобразных, которого называют "волшебным кроликом". Об этом сообщает National Geographic.

Уникальное животное было запечатлено автоматическими инфракрасными камерами.

Этот вид открыли только в 1983 году, подтвердили его существование в 1985-м, а после этого не встречали около 20 лет. На фото илийская пищуха впервые попала только в 2014 году.

В 2008 году животное классифицировали как "находящееся под угрозой исчезновения".

Илийские пищухи водятся исключительно в горном Тянь-Шане в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. Они питаются травой и листьями и встречается в природе еще реже, чем панда. Длина тела "волшебного кролика" составляет примерно 20 сантиметров.

В 2017 году в заповеднике Кении специалистам удалось снять на видео редчайших белых жирафов, страдающих лейкизмом. Этот ролик, по их словам, стал третьим известным видеоизображением белых жирафов.

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Теги: Китай, животные, илийская пищуха, волшебный кролик, редкие виды животных, редкие животные
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