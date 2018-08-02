В США обвалилась парковка: десятки авто под завалами - видео

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Причины обрушения двух секций парковки выясняются

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В американском Далласе обвалилась двухэтажная парковка. Более 20 машин упали и превратились в металлолом, сообщает SBS News.

Обвал на парковке зафиксировали камеры наблюдения. Сначала обвалилась одна из секций парковки, через несколько минут рухнула и другая.

На место происшествия прибыли спасатели. После первого обвала обнаружили 21 разбитый автомобиль. Предположительно, под обвалом второй секции находится не меньше двух десятков машин.

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Специалисты устанавливают причину разрушения парковки. В обвале парковки никто не пострадал.

28 июля в Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло. Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. 

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Теги: США, авто, парковка, обвал, даллас
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