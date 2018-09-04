Японию накрыл мощнейший за 25 лет тайфун, людей эвакуируют: видео

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Десятки тысяч людей остались без электроэнергии. Власти призывают японцев искать безопасные места

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По Японии ударил самый мощный за последние 25 лет тайфун. Власти предупредили более миллиона человек об эвакуации, сообщает ВВС.

Тайфун Джеби начался в западных районах, он сопровождался сильными ливнями и порывами ветра скоростью до 172 км/ч. Ожидается, что он ослабеет по мере продвижения на север.

В заливе Осака ветер столкнул танкер с мостом, в результате чего тот разрушился, в Киото сильный порыв сорвал крышу железнодорожной станции.

Местные СМИ сообщают, что по меньшей мере два человека погибли.

Жителей предупредили о высоких волнах, наводнениях и оползнях. Десятки тысяч людей остались без электроэнергии. Власти призывают людей искать безопасные места.

Сотни авиарейсов, поездов и паромов отменены.

Премьер-министр Синдзо Абэ созвал экстренное совещание и призвал людей «принять меры для защиты", включая "подготовку к эвакуации".

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Теги: ветер, эвакуация, япония, видео, Тайфун
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