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PR | 5 советов по выбору маркетинговых изображений для бизнеса от Depositphotos

29.07.2021, 16:25
5 советов по выбору маркетинговых изображений для бизнеса от Depositphotos - Фото
Фото: depositphotos

Визуальный контент – один из основных инструментов взаимодействия с целевой аудиторией в социальных сетях. Верно поставленная задача – какая цель вашей публикации, чего вы хотите достичь – значительно упростит поиск визуального-контента в стоковых платформах. Depositphotos, которая насчитывает более 200 млн файлов, составил чек-лист как это сделать.

1. Эстетический код (визуальные, композиционные, атмосферные)

Это то, что ваша аудитория считает привлекательным.

Представьте себе домашний интерьер потенциального клиента, его любимые цвета или формы. Так вы сможете лучше понять предпочтения аудитории и сформировать имидж бренда в соответствии с ними.

Можно составить список вещей, которые могут понравиться потенциальным клиентам. Это позволит найти визуальный контент, который отвечает эстетическим вкусам вашей аудитории.

2. Мудборд ("доска настроения")

Эстетический код помогает прийти к пониманию визуального "языка" вашей аудитории. Для создания долгосрочных отношений нужно вдохновлять аудиторию. При первом контакте в социальных сетях – этого можно достичь дополнив идею иллюстрацией.

Мудборд дает возможность показать преимущества и решения, которые вы предлагаете аудитории. Вы можете использовать доску настроения как гид перед началом поиска подходящих изображений на Depositphotos.

3. A/B-тестирование и анализ метрик

Важно, чтобы на каждом этапе воронки продаж было несколько вариантов изображений, кампаний и месседжей. Проведение A/B-тестирования поможет вам изучить поведение клиентов и найти способы повысить коэффициент конверсии.

Например, на этапе интереса воронки продаж можно попробовать два разных метода работы с потенциальными клиентами. Первый способ приведет их на лендинг с контактной формой записи на бесплатный вебинар. Во втором используется поясняющее видео, в котором вы предлагаете подписаться на свой блог, чтобы регулярно получать новости по теме. Благодаря такому подходу вы будете знать, на что ваша аудитория с большей вероятностью отреагирует.

4. Визуальные тренды и популярные темы

Depositphotos каждый год представляет исследование визуальных трендов. Тренды помогут вам узнать о важных вопросах экологии, культуры, экономики, политики и общественной жизни. Найдите тот вариант, который актуален для вашего бизнеса, и используйте его, чтобы наладить связь с аудиторией.

5. Сохранить понравившийся контент

Можно отбирать картинки и другой визуальный контент постепенно, без привязки к задаче. Желательно его сохранять в одну папку, можно ранжировать для облегчения поиска. В некоторых стоковых платформах можно создавать такую папку. Такая опция есть и у Depositphotos – в своем аккаунте создать папку "Избранное". Так вы всегда имеете под рукой изображения для решения бизнес-целей.

Материал публикуется в рамках информационного партнерства с международным фотобанком Depositphotos

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Depositphotos
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