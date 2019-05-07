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07.05.2019, 08:24

8 и 9 мая на улицы выйдут около 220 тысяч человек - Нацполиция

8 и 9 мая на улицы выйдут около 220 тысяч человек - Нацполиция - Фото
Фото: Нацполиция

Полиция проведут разъяснительные беседы с представителями общественных организаций и региональных ячеек политических партий

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В массовых мероприятиях по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые запланированы на 8 и 9 мая по всей Украине, примут участие около 220 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По словам главы ведомства Сергея Князева, с 7:00 9 мая ситуационные центры Нацполиции будут переведены в чрезвычайный режим работы.

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Также сказано, что руководители территориальных подразделений полиции проведут разъяснительные беседы с представителями общественных организаций и региональных ячеек политических партий.

"Предметом обсуждения на этих встречах должно стать предотвращение противоправных действий в отношении участников массовых мероприятий. В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов", – сказали в полиции.

3 мая в РФ ответили на поддержанную главой МИД Павлом Климкиным инициативу вместо пропагандистской акции "Бессмертный полк" 9 мая провести массовую акцию в память о репрессированных при СССР и погибших за Украину.

Бессмертный полк - организация, созданная в России в 2011 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. Организация получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций Бессмертный полк по всему миру.

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Теги: Бессмертный полк, полиция, день победы, 9 мая, 8 мая
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