В МИД РФ ответили Климкину о замене акции "Бессмертный полк"

Мария Захарова (фото - ЕРА)

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Facebook ответила на поддержанную главой МИД Павлом Климкиным инициативу вместо пропагандистской акции "Бессмертный полк" провести массовую акцию в память о репрессированных при СССР и погибших за Украину.

Захарова написала, что в этот день "правильнее" взять в руки портреты "замученных бандеровцами".

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"Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это, во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами", - написала она.

Ранее сегодня Климкин поддержал предложение писателя Андрея Куркова взять с собой портреты погибших "не за страну, которой больше нет", а портреты тех, кто погиб за Украину в Донбассе, пропал без вести в Крыму, был похищен и упрятан в тюрьмы РФ.

Глава украинского МИД добавил, что можно "выйти на улицы также и с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. "Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - отметил министр.

Поводом стал традиционный призыв телеканала "Интер" выйти 9 мая в киевский парк Славы, чтобы пройти маршем памяти "с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны".

Бессмертный полк - организация, созданная в России в 2011 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. Организация получает финансирование из бюджета РФ для проведения акций по всему миру.