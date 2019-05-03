Климкин поддержал идею акции взамен "Бессмертного полка" из РФ

Киев почтил память Небесной сотни (фото - LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин зовет людей на массовую акцию в память о репрессированных при СССР и погибших за Украину, которая станет ответом на очередной призыв канала "Интер" провести 9 мая в столице мероприятие "Никто не забыт, ничто не забыто" - фактически российскую акцию "Бессмертный полк".

Он прокомментировал в Facebook предложение писателя Андрея Куркова взять с собой портреты погибших "не за страну, которой больше нет", а портреты тех, кто погиб за Украину в Донбассе, пропал без вести в Крыму, был похищен и упрятан в тюрьмы РФ.

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"Справедливая идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также и с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал глава МИД.

"Интер" традиционно зовет телезрителей 9 мая в киевский парк Славы, чтобы пройти маршем памяти "с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны". Это российская инициатива, которую популяризует Кремль, во время выполнения которой в украинском эфире озвучиваются те или иные пророссийские месседжи.

В Украине с начала вторжения России пять лет назад используют европейский символ красного мака в память о погибших во Второй мировой войне. 8 мая здесь отмечают Международный день памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.