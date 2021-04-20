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9 июля в Одессе состоится конференция 8P: Business. Digital. Online‑Marketing PR

20.04.2021, 11:45
9 июля в Одессе состоится конференция 8P: Business. Digital. Online‑Marketing - Фото

На правах партнерства

По словам организаторов, в этом году юбилейную 8P (10 лет) собираются провести максимально шумно.

Смотри, какая атмосфера царила на конференции в прошлом году.

Немного о том, что будет ждать участников в 2021:

  • 5 потоков: Business, Digital, SEO, Affiliate, Online Ads & Analytics;
  • 2 локации — покупая один билет, будут доступны сразу 2 конференции;
  • 1500+ гостей — лучшие участники за все 10 лет;
  • 40+ спикеров — сбор любимых докладчиков за все 10 лет;
  • EXPO-зона с представители крупных игроков рынка;
  • вишенка на торте — самая зажигательная Trash Afterparty.

Участники отмечают, что конференция 8P отличается от других своей неформальностью. Здесь не встретишь скучных докладчиков в официальном дресс-коде, не услышишь канцеляризмы и не увидишь сложные и непонятные схемы на экране сцены. На 8P все свои и давно на "‎ты". А в перерывах между докладами у каждого участника есть возможность встретить единомышленников и обзавестись полезными контактами.

Ежегодно на конференцию съезжаются не только жители Украины, но и представители других стран. Множество иностранных участников и спикеров разбавляют конференцию и обмениваются кейсами международного масштаба.

8P будет полезна не только для узкого круга специалистов (SEO, SMM, PPC, аналитикам и т. д.), но и владельцам бизнеса, которые хотят построить внутри компании собственный отдел маркетинга. Не менее полезна конференция и для тех, кто работает с фрилансерами — для того, чтобы понимать, как строить эффективную коммуникацию с сотрудниками и увеличить рост прибыли компании.

По традиции, неотъемлемой частью конференции является Trash Afterparty, самая "‎худшая" вечеринка года, как в шутку называют её между собой организаторы. По их словам, есть даже такие участники, которые покупают билет только ради того, чтобы прийти на дискотеку. И не удивительно, ведь обычно шумная вечеринка не заканчивается раньше 6-ти утра следующего дня.

P.S. В день рождения принято дарить подарки, поэтому организаторы дарят промокод  Liga_net_8P на скидку в 5%. И напоминают, что повышение цены совсем скоро.

"‎КУПИТЬ БИЛЕТ"

 

Организаторы — агентство интернет-маркетинга Netpeak и Octopus Events.

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