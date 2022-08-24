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97% украинцев вновь бы проголосовали за независимость, 93% верят в победу над РФ – опрос

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 13:57
97% украинцев вновь бы проголосовали за независимость, 93% верят в победу над РФ – опрос - Фото
Фото: ЕРА

Абсолютное большинство украинцев – 97% – проголосовали бы за провозглашение независимости Украины, если бы сегодня стоял такой выбор. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80%, а по сравнению с 2012 годом – с 62%, свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" "Идентичность. Патриотизм. Ценности".   

Также абсолютное большинство (93%) уверены, что Украина сможет отразить нападение России. Около 60% отметили, что для победы в войне необходимо более длительное время: 20% считают, что необходимо больше года, 40% – полгода-год. В то же время почти четверть оценивают необходимое для победы время до нескольких месяцев. 

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Абсолютное большинство опрошенных идентифицирует себя как граждане Украины (94%). Почти столько же – жителем своего региона. Половина идентифицируют себя европейцами (около 30% – нет). "Советским человеком" отождествляют себя почти 10%, а более 80% – нет.   

97% украинцев вновь бы проголосовали за независимость, 93% верят в победу над РФ – опрос

Три четверти украинцев (74%) оценивают направление развития страны как правильное. Только 13% считают, что она двигается в неправильном направлении.  

97% украинцев вновь бы проголосовали за независимость, 93% верят в победу над РФ – опрос

Главная эмоция, которую испытывают респонденты, думая об Украине – гордость (75%). Среди других – грусть (29%) и радость (26%). Около 10% испытывают интерес или страх. 

Продолжает расти количество тех, кто чаще разговаривает по-украински дома. Так, сегодня 51% отметили, что разговаривают дома на украинском (в апреле 2022 – 48%), треть – на двух языках, 13% – на русском. Более половины жителей юга и востока двуязычные, около четверти – русскоязычные. Использование русского языка в быту уменьшилось примерно вдвое.   

76% указали украинский язык как родной, 19% – русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным украинский.  

86% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 

Более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы и столько же опрошенных вообще перестали слушать русскую музыку.  

97% украинцев вновь бы проголосовали за независимость, 93% верят в победу над РФ – опрос

Исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям России и Беларуси. 81% негативно относятся к россиянам (в апреле 2022 – 69%, в апреле 2021 – 41%), 14% – нейтрально, только 3% – положительно. К белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 – 33%, в апреле 2021 – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%.   

К россиянам, проживающим в Украине, отношение преимущественно нейтральное (42%). Положительно относятся к ним 22%, отрицательно – 29%. 

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса:  телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 17-18 августа 2022 года. 

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Роман Брыль
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