"Агрессор должен платить". Глава МИД Эстонии объяснил, почему нужно использовать активы РФ

Эстонский дипломат заявил, что все сложнее объяснить налогоплательщикам, почему чиновники не используют замороженные деньги РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна (Фото: Facebook)

Эстония выступает за то, чтобы предоставить Украине кредит на 200 млрд евро, который будет гарантирован замороженными российскими активами. Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна рассказал журналистам перед заседанием совета по общим делам в Люксембурге, передает корреспондентка LIGA.net.

По его словам, Эстония уже три года продвигает эту тему, и если полгода назад никто не хотел об этом говорить, то теперь есть предложение от Европейской комиссии.

"Агрессор должен платить. Все сложнее объяснить нашим налогоплательщикам зачем мы используем наши деньги, деньги наших налогоплательщиков, когда вместо этого мы имеем "российский мозг", который является агрессивным против Украины и нарушает все стандарты и правовые нормы", – сказал журналистам Тсахкна.

По словам эстонского чиновника, сейчас есть политическая воля воспользоваться замороженными российскими активами, требуется лишь правовая схема, чтобы достичь желаемого результата.

На вопрос журналиста о том, насколько высоки шансы, что Бельгия даст "зеленый свет" для начала работы с российскими деньгами, Тсахкна сказал, что надеется, что это произойдет на первом этапе, хотя это и занимает много времени, ведь "дьявол кроется в деталях".

"Мы найдем способ получить этот заем, используя замороженные российские активы, но также, как вы помните, мы уже используем их, как гарантии для G7 и Европейского Союза", – подчеркнул эстонский министр.

Он также ожидает, что Великобритания, Норвегия, Япония, Австралия, США тоже присоединятся, ведь нужно совместно поддержать Украину на военном уровне, а также в вопросах инвестиций для восстановления.