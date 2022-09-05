Артиллерия ВСУ уничтожила 30 оккупантов в Херсоне, разбила переправы через Днепр – Генштаб

По уточненным данным, в Херсоне ударами ВСУ уничтожено более 30 военнослужащих и три танка противника. В районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага, говорится в сводке Генштаба.

Успешные действия Сил обороны вывели из строя переправы в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через Днепр.

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На Южнобугском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций. Продолжает обстреливать 12 населенных пунктов.

Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций.

В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.

По имеющейся информации, командование воинских частей первого армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт. Это делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет. Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава.

5 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что потери России в Украине вплотную приблизились к 50 000 человек.

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Роман Бриль

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