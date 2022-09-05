Потери России в Украине вплотную приблизились к 50 000 человек – Генштаб

Армия России в течение 4 сентября потеряла 300 военных, 19 танков и 10 орудий. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 49 800 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери в воскресенье противник понес на Донецком направлении.

С 24 февраля до утра понедельника оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 49 800 (+300) человек ликвидировано,

→ танков – 2068 (+19),

→ боевых бронированных машин – 4459 (+29),

→ артиллерийских систем – 1157 (+10),

→ РСЗО – 294 (0),

→ средств ПВО – 156 (0),

→ самолетов – 236 (0),

→ вертолетов – 206 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),

→ крылатых ракет – 205 (+2),

→ кораблей/катеров – 15 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 3286 (+10),

→ спецтехники – 107 (+1).

Российские потери выросли после того, как Вооруженные Силы Украины сообщили о начале наступления в Херсонской области.

Украинский Генштаб не рассказывает о том, как продвигаются украинские войска, но количество уничтоженных российских сил и техники в его сводках увеличилось.

С начала контрнаступления количество ликвидированных россиян увеличилось почти на 3 000.

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Андрій Водяний

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