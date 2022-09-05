Потери России в Украине вплотную приблизились к 50 000 человек – Генштаб
Армия России в течение 4 сентября потеряла 300 военных, 19 танков и 10 орудий. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 49 800 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Самые большие потери в воскресенье противник понес на Донецком направлении.
С 24 февраля до утра понедельника оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 49 800 (+300) человек ликвидировано,
→ танков – 2068 (+19),
→ боевых бронированных машин – 4459 (+29),
→ артиллерийских систем – 1157 (+10),
→ РСЗО – 294 (0),
→ средств ПВО – 156 (0),
→ самолетов – 236 (0),
→ вертолетов – 206 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
→ крылатых ракет – 205 (+2),
→ кораблей/катеров – 15 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 3286 (+10),
→ спецтехники – 107 (+1).
- Российские потери выросли после того, как Вооруженные Силы Украины сообщили о начале наступления в Херсонской области.
- Украинский Генштаб не рассказывает о том, как продвигаются украинские войска, но количество уничтоженных российских сил и техники в его сводках увеличилось.
- С начала контрнаступления количество ликвидированных россиян увеличилось почти на 3 000.
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