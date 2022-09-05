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Контрнаступление ВСУ заметно развивается в Херсонской и Донецкой областях – ISW

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 08:04
Контрнаступление ВСУ заметно развивается в Херсонской и Донецкой областях – ISW - Фото
Украинские военные и артиллерия ( Фото: Генштаб)

Вооруженные Силы Украины заметно продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и освободили территорию возле реки Северский Донец в Донецкой области. Об этом сказано в очередной аналитической сводке вашингтонского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что темп украинского контрнаступления в Херсонской области, вероятно, будет резко меняться изо дня в день, поскольку украинские силы пытаются уничтожить логистику поставок армии России, нарушить ее командование и управление, чтобы ослабить ее боевой дух. 

По мнению экспертов ISW, российские военные будут проводить время от времен артиллерийские и воздушные атаки по освобожденным населенным пунктам  и наступающим украинским войскам и отвоевывать утраченные позиции.

"Украинские силы добились достаточно существенного прогресса, чтобы вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сегодняшнего дня очень внимательно следили за оптимистичной риторикой Кремля", – сообщают в  ISW.

Фото: ISW

Аналитики института ISW подтвердили факт освобождение населенного пункта Донецкой области и одного из населенных пунктов в Херсонской области. 

В частности ISW сообщает, что ВСУ вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области, а в Херсонской области - Высокополье.

В Институте также отметили, что российские войска перемещают военную технику в районы, расположенные вдоль главных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

Также ISW указывает, что российские силы стреляют из реактивных систем залпового огня с позиций на Запорожской АЭС, ссылаясь на кадры с геолокацией.

  • Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву". В ОП показали фото флага, поднятого в Высокополье Херсонской области.
  • В своем видеообращении Зеленский сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил.

Смотрите также: Украинские военнослужащие "затрофеили" две российских БМД-2 в Высокополье – видео

Наталія Фреїк
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Донецкая область ВСУ Херсон освобождение контрнаступление isw
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