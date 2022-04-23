UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австрия поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго – министр

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 02:22
Австрия поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго – министр - Фото
Фото: EPA

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна поддерживает все санкции против России кроме газового эмбарго. Об этом он сказал в комментарии CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если санкции ударят по вам больше, чем по стране, против которых они направлены, толку от них не будет", – сказал Бруннер.

По его словам, промышленность Австрии настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора".

  • 13 апреля канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, кроме Австрии, против этого выступают также Германия, Венгрия и Болгария.
  • 7 апреля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет Европейского Союза немедленно ввести полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
австрия российский газ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 