Австрия поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго – министр
23.04.2022, 02:22
Фото: EPA
Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна поддерживает все санкции против России кроме газового эмбарго. Об этом он сказал в комментарии CNN.
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"Если санкции ударят по вам больше, чем по стране, против которых они направлены, толку от них не будет", – сказал Бруннер.
По его словам, промышленность Австрии настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора".
- 13 апреля канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, кроме Австрии, против этого выступают также Германия, Венгрия и Болгария.
- 7 апреля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет Европейского Союза немедленно ввести полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.
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