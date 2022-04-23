Австрия поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго – министр

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна поддерживает все санкции против России кроме газового эмбарго. Об этом он сказал в комментарии CNN.

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"Если санкции ударят по вам больше, чем по стране, против которых они направлены, толку от них не будет", – сказал Бруннер.

По его словам, промышленность Австрии настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора".

13 апреля канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, кроме Австрии, против этого выступают также Германия, Венгрия и Болгария.

7 апреля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет Европейского Союза немедленно ввести полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

Андрей Водяный

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