Без Чехова и Гаркуши. В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц

Ивано-Франковский городской совет сегодня, 13 апреля, принял решение о переименовании более двух десятков улиц в городе.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского горсовета.



Также там добавили список улиц и новые названия. В частности, переименовали:



1. Улицу Гаркуши на улицу Михаила Мулыка

2. Улицу Добролюбова по улице Героев Волновахи

3. Улицу Достоевского по улице Героев Чернигова

4. Улицу Лермонтова по улице Героев Мариуполя

5. Улицу Менделеева на улицу Героев Попасной

6. Улицу Некрасова на улицу Героев Ахтырки

7. Улицу Сеченова по улице Героев Николаева

8. Улицу Ушинского по улице Героев Херсона

9. Улицу Чехова по улице Героев Харькова

10. Улицу Герцена по улице Владимира Малкоша

11. Улицу Чайковского по улице Василия Слипака

12. Улицу Докучаева по улице Евстахия Джанджаласа

13. Улицу Короленко по улице Веры Левицкой

14. Улицу Макаренко по улице Олексы Гирныка

15. Улицу Огарева по улице Мирослава Лущака

16. Улицу Руднева на улицу Святослава Пахолкива

17. Улицу Пржевальского по улице Теофила Бедрива

18. Улицу Циолковского по улице Ивана Федика

19. Улицу Академика Сахарова по улице Украинской Победы

20. Улицу Данилевского по улице Степана Бурдина

21. Улицу Ковалевской по улице Пластовой

22. Улицу Толстого на улицу Героев Киева

23. Улицу Глинки по улице Александра Тисовского

24. Улицу Репина по улице Николая Арсенича-Березовского

25. Переулок Красный по улице Осипа Назарука



Кроме того, ряд улиц переименуют в селах местной общины. К примеру, в Тисменичанах ул. Гагарина станет улицей Романа Шухевича, ул. Руднева – ул. Степана Бандеры.

В Подпечерах ул. Гагарина переименуют в честь Леонида Каденюка, ул. Волкова на ул. Заречанское.

В Радче ул. Мичурина станет ул. Владимира Сосюры, ул. 8-го марта – Ботанической.

В Чукаловке ул. 1 Мая получит новое название в честь Василия Фучка, 8 Марта – Михаила Петраша. В Микитинцах ул. Декабристов переименуют в честь Петра Маланюка.

В Подлужье ул. Пушкина станет ул. Андрея Шептицкого, ул. Мира – на ул. Мирная. В Узине улица Колхозная получит новое название – Добровлянская.

Уляна Букатюк

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