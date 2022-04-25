Блинкен после визита в Киев: Украина переживет Путина

Фото: Офис президента

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что России не удастся уничтожить украинскую государственность. После своего визита в Киев он выразил уверенность, что независимая Украина переживет Владимира Путина, пишет CNN.

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Блинкен сказал журналистам в понедельник, что Россия "потерпела неудачу в Украине", а "Украина добилась успеха".

"Россия стремилась отобрать суверенитет [Украины], отобрать ее независимость. Ей этого не удалось. Она стремилась утвердить мощь своих войск, своей экономики. Конечно, мы видим обратное", – сказал Блинкен.

Он добавил, что неизвестно, как будет разворачиваться война в дальнейшем, "но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше Владимира Путина".