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Болезни Паркинсона и Альцгеймера. Как их лечить?p

Болезни Паркинсона и Альцгеймера. Как их лечить? - Фото
16.04.2020, 12:16

Применение нейроимплантов поможет облегчить симптомы заболеваний Паркинсона, Альцгеймера и рассеянного склероза. 8 важных вопросов и ответов

На правах спонсорства

58-летняя Джанет Мартинос в 2011 году узнала, что больна. Ей поставили диагноз «болезнь Паркинсона» — прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, при котором у пациента наблюдается тремор, пациент непроизвольно дрожит, не контролируя свои движения. В 2016 году, когда болезнь стала прогрессировать, Джанет Мартинос обратилась в Neuro Implant Clinic, где ей помогли облегчить состояние с помощью новой технологии — метода вживления нейроимплантов (титановых микроигл). На сегодняшний день 90 % симптомов заболевания у Джанет ушло, она чувствует себя хорошо, живет полноценной жизнью и даже занимается спортом.  

Болезнь Паркинсона — второе по распространенности возрастное нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. В настоящее время около 10 миллионов людей на планете поражены этим недугом. По прогнозам геронтологов, через одно поколение данная цифра увеличится в два раза. А болезнью Альцгеймера страдает каждый десятый человек преклонного возраста.

Лечения от этих недугов доказательная медицина еще не изобрела. Но уже сейчас можно облегчить состояние пациентов с нейродегенеративными расстройствами и вернуть их к нормальной жизни, уверяют в Neuro Implant Clinic. В клинике с такими заболеваниями борются методом вживления нейроимплантов.

О том, как эффективно справиться с проявлениями нейродегенеративных расстройств, рассказала основательница Neuro Implant Clinic CMN в Валенсии Виктория Степаненко.

Что такое нейроимплант?

Метод вживления нейроимплантов — это имплантация в ушные раковины титановых микроигл длиной всего 2 мм, которые на протяжении всей жизни воздействуют на активные нейроцентры, отправляя сигналы во внутренние органы с целью  стимуляции выработки необходимых гормонов и нейромедиаторов для полноценной здоровой жизни пациента.

Этот метод очень похож на применяемую в китайской медицине технику акупунктуры (иглоукалывания). Его автор — немецкий невропатолог доктор медицинских наук Ульрих Верт, который в 2001 году в результате своих исследований пришел к выводу, что титановые иглы способствуют постоянной выработке веществ, стимулирующих производство дофамина (субстанции счастья) в головном мозге, и приводят к улучшению симптомов неврологических заболеваний, например, в случае с заболеванием Паркинсона.

В отличие от фармакологических методов лечения, которые могут иметь множество побочных эффектов, вживление нейроимплантов является физиопроцедурой и действует на органы без хирургического вмешательства. По сравнению с медикаментозным лечением, этот метод не несет побочных эффектов в виде заболеваний органов сердечно-сосудистой системы, расстройства желудочно-кишечного тракта, неврологических и психологических осложнений.

Как происходит постановка игл?

Для каждого пациента доктор на месте формирует индивидуальный план имплантирования, потому что у каждого одно и тоже заболевание протекает по-разному.

После установки нейроимплантов пациент может ощущать непродолжительный дискомфорт, в месте имплантации могут наблюдаться небольшие воспаления. Через три дня все последствия процедуры исчезают, и о наличии нейроимплантов в организме ничего не напоминает.

Все иглы сертифицированы и официально разрешены к использованию в медицинской сфере. По ощущениям процедура похожа на обычный внутримышечный укол.

Какие заболевания можно облегчить с помощью нейроимплантов?

Метод применяется для лечения четырех сложных нейродегенеративных расстройств: болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза и синдрома беспокойных ног.

Такие заболевания очень часто возникают у гиперответственных людей, которые занимали высокие должности, были подвержены стрессам и депрессиям, имеют психологические проблемы. Стоит отметить, что у украинцев эти болезни развиваются раньше, чем у жителей, например, Германии. Средний возраст пациентов с болезнью Паркинсона в Германии 65 лет, украинцы же с подобными проблемами обращаются уже после 40 лет.

Почему именно уши?

На ушной раковине человека расположено множество точек, связанных с головным мозгом. И, воздействуя на эти точки, можно стимулировать выделение дофамина, дефицит которого вызывает нейродегенеративные расстройства.

Как давно работает Neuro Implant Clinic?

Мы работаем уже 10 лет. Наша цель - победить болезнь Паркинсона и открыть доступ к лечению этого недуга для пациентов во всем мире. За время работы клиники у нас прошли лечение более 6000 людей, из которых абсолютное большинство смогло вернуться к нормальной жизни и счастливо живут до сих пор.

Разрешена ли такая терапия в мире?

Метод лечения с помощью нейроимплантов основан на акупунктуре. ВОЗ признает её эффективность при лечении многих заболеваний. Все инструменты и иглы сертифицированы, метод официально одобрен во многих странах мира, в частности в Испании, Швейцарии, Германии, Канаде.

Терапия, основанная на методе Доктора Верта, в 2016 году прошла клинические испытания согласно нормативам Европейского Союза, которые инспектировал Комитет по этике санитарных продуктов Испании.  

В рамках исследования в течение года наблюдались две группы пациентов с болезнью Паркинсона. Одной из групп были поставлены нейроимпланты — постоянные титановые иглы. По результатам наблюдений эксперты сделали вывод, что нейроимплантирование оказывает стабилизирующее влияние на фармакологическое лечение этого заболевания, снижает вероятность увеличения дозировки и введения новых препаратов.

Можно ли уже сегодня воспользоваться данным методом в Украине и сколько это будет стоить?

Пока клиника работает только в Испании, но среди пациентов есть и граждане Украины.  На осень 2020 года запланирован визит представителя клиники в Киев. Первые процедуры в нашей стране проведут в одной из столичных клиник.

Стоимость лечения напрямую зависит от степени заболевания и количества имплантатов. Стоимость установки одного нейроимпланта в среднем составляет 50 евро. 

Существует ли вероятность того, что метод не сработает?

Мы не обещаем 100 %-го эффекта и полного излечения. Тем не менее всего у 4 % пациентов эффект от процедуры ниже ожидаемого. В этом случае большую роль играет стадия заболевания и наличие сопутствующих хронических диагнозов.

У 80 % пациентов качество жизни после процедуры существенно улучшается, а еще  16 % тех, кто воспользовался методом нейроимплантации, отмечают замедление развития симптомов и стабилизацию эффекта от фармакологического лечения. И тому есть масса примеров.

Результат лечения зависит в первую очередь от настроя пациента. Важно принять ситуацию и не ставить на себе точку по причине болезни. Пациент должен осознать, что и как будет происходить с ним в процессе лечения. Если у человека есть желание вылечиться — терапия с помощью нейроимплантов дает ему сильный толчок к регенерации.

 

 

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Neuro Implant Clinic CMN Степаненко Виктория ушная раковина
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