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Борис Давиденко покидает пост главного редактора LIGA.net

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 09:39
Борис Давиденко покидает пост главного редактора LIGA.net - Фото

Главный редактор LIGA.net Борис Давиденко с 1 декабря завершает работу в компании Ligamedia. Это давно согласованное решение и переходной период хорошо подготовлен. Смена руководителя редакции никак не скажется на редакционной политике и работе компании.

Давиденко стал главным редактором LIGA.net в январе 2019 года. В это время LIGA.net оставалась лидером по соблюдению журналистских стандартов согласно мониторинга Института массовой информации (ИМИ) и оставалась одним из крупнейших украинских СМИ с ежемесячной аудиторией от 5 до 9 млн (данные Google Analytics).

"Наш с Борисом контракт истекает в декабре, но мы пришли к обоюдному согласию, что не будем его продлевать ещё летом, – заявил CEO Ligamedia, гендиректор Группы Компаний "ЛИГА" Дмитрий Бондаренко. – Я благодарен Борису за большую работу, которую мы проделали за эти три года. За это время мы сделали качественный шаг вперёд. Его энергия и желание развивать медиа как бизнес дало прекрасные результаты. Впереди нас ждут амбициозные задачи и мы сейчас находимся в отличной форме для их реализации".

"Для меня большая честь, что я был частью такой выдающейся команды журналистов. Вместе мы смогли сделать почти все, что было запланировано три года назад. Решение уйти с поста главреда принято мной в первой половине 2021-го: Ligamedia стала устойчивой, систематично развивающейся компанией, и ей нужен редактор с соответствующим набором навыков", – прокомментировал Борис Давиденко.

Преемник Давиденко будет представлен коллективу и объявлен в ближайшее время.

LIGA.net – общенациональное информационное интернет-издание, бессменный лидер по достоверности информации и соблюдению журналистских стандартов согласно данным мониторинга ИМИ. Сегодня среднемесячная аудитория LIGA.net составляет около 7 млн читателей (данные Google Analytics).

Ligamedia – независимая компания, управляющая информационным агентством ЛІГАБізнесІнформ, порталом LIGA.net, а также рекламным агентством ADLOVE. Является частью Группы Компаний "ЛИГА".

Борис Давиденко, 41 год, в журналистике почти 15 лет.

С января 2019 года главный редактор сайта LIGA.net, до этого три года возглавлял аналитическую платформу VoxUkraine, с 2007 по 2016 года работал в ряде деловых изданий: журналист газеты "Дело"; обозреватель, редактор, шеф-редактор журнала Forbes Украина; руководитель деловой редакции сайта LIGA.net.

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liga.net Борис Давиденко
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