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Британская разведка о последних заявлениях Шойгу: Признал, что война идет не по плану

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 02:08
Британская разведка о последних заявлениях Шойгу: Признал, что война идет не по плану - Фото
Фото: EPA

Министр обороны России Сергей Шойгу де-факто признал, что война идет не по плану. К такому выводу пришла британская разведка, проанализировав его слова на коллегии министерства 19 апреля.

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"Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", – сказал Шойгу 19 апреля.

Британская разведка считает, что заявленное российским министром намерение ввести новые методы ведения войны является "молчаливым признанием" того, что прогресс РФ не такой, как планировалось.

Внедрение "новых способов" потребует определенного времени, а до тех пор российская армия будет полагаться на проверенные – в первую очередь на артиллерию, считают британские военные. Как следствие быстро сломать украинскую оборону российская армия не сможет.

  • 22 апреля один из российских генералов назвал цель "второго этапа" войны против Украины: Россия хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, обеспечив себе сухопутный коридор в Крым и дальше к Приднестровью.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак на это сказал, что у Украины есть свои планы, а предыдущие кремлевские замыслы "уже были разрушены работой нашей армии и народа".
Андрей Водяный
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