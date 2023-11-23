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Черная пятница в Фокстрот: невероятные скидки на множество товаров P

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 13:00
Черная пятница в Фокстрот: невероятные скидки на множество товаров - Фото

На правах рекламы

Во всем мире и в Украине уже стартовала Черная пятница, международное шопинг-событие, которое позволит купить ряд продукции по акции. Не исключением стал и магазин Фокстрот, который в Black Friday предлагает огромные скидки покупателям на сотни товаров. Тут точно можно подобрать подходящую для себя электронику, бытовую технику, гаджеты, оборудование, инструменты…

Низкие цены на многие товары – традиция Черной пятницы

Ежегодно по всему миру в конце ноября проходит огромная международная традиция – магазины в несколько раз снижают стоимость товаров. Впервые делать скидки в Черную пятницу начали в США: люди ходили по магазинах и покупали рождественские подарки друзьям и родственникам, и владельцы магазинов решили делать скидки в дни большого спроса. А буквально через несколько лет идея распространилась в разных странах, и многие бренды массово присоединяются к тому, чтобы снижать цены на продукцию и стимулировать покупки.

Обычно Черная пятница стартует в последний четверг-воскресенье ноября, но часто акция продолжается в течение недели или двух. В 2023 году она начинается 24 ноября, хотя многие компании уже запустили продажи по сниженной стоимости.

Черная пятница в интернет-магазине и оффлайн-магазинах Фокстрот

Компания Фокстрот начала Черную пятницу раньше – с 20 ноября и она будет продолжаться до 27 ноября. В этом году в оффлайн и онлайн-магазинах можно будет купить по акции сотни товаров. Среди наиболее популярных стоит отметить:

  • Мобильные телефоны.

  • Ноутбуки и компьютеры.

  • Камеры, фотоаппараты и видеотехника.

  • Телевизоры.

  • Игровые приставки.

  • Оборудование для дома.

  • Бытовую технику.

Скидки будут варьироваться от 10-15% на разные товары до 50% уменьшения стоимости. На некоторую продукцию в Фокстроте цена упадет на 15 тыс грн, но большинство товаров можно будет купить дешевле на 2-5 тыс грн.

Стоит отметить, что в Черную пятницу продают не только обычные недорогие товары (как считают многие покупатели), но и профессиональное оборудование, новейшие гаджеты, последние модели электроники и другое.

Кроме того, скидки касаются как офлайн-магазинов, так и интернет-магазина. Можно сделать заказ на сайте, после чего забрать его в точке выдаче или самовывозом, или же оформить покупку в самом магазине в вашем городе.

Как найти лучшие предложения от Фокстрота в Черную пятницу?

Чтобы купить себе технику со скидкой и подобрать лучшие предложения, можно воспользоваться несколькими простыми советами. Для начала рекомендовано составить себе список вещей, которые давно хотелось купить. Сюда может входить как новый мобильный, так и небольшая бытовая техника.

После этого внимательно осмотрите товары на странице Черной пятницы на сайте Фокстрота. Готовьтесь к тому, что список покупок может расширяться, если на сайте или в магазине Фокстрот вы найдете хорошее предложение.

Заказ можно оформить как в интернет-магазине, так и пойти в обычный магазин (так можно будет осмотреть товар, проверить все), где также будут скидки. Также можно сделать заказ на сайте и оформить доставку на разные почтовые отделения. Еще один плюс, что можно не оплачивать все сразу, а воспользоваться рассрочкой или взять кредит. 

Нужно помнить, что Черная пятница – это нет только возможность купить себе что-то со скидкой по акции. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы сделать покупки на праздники, подарки для близких, родных и друзей.

Можно сказать точно, что в этом году любители скидок на Черную пятницу точно смогут найти предложения "под себя", а Фокстрот позаботится о том, чтобы вы получили качественную технику по акции.

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фокстротчерная пятница
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