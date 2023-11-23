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У всьому світі та в Україні вже стартувала Чорна п'ятниця, міжнародна шопінг-подія, що дасть змогу придбати низку продукції за акцією. Не винятком став і магазин Фокстрот, який у Black Friday пропонує величезні знижки покупцям на сотні товарів. Тут точно можна підібрати відповідну для себе електроніку, побутову техніку, гаджети, обладнання, інструменти...

Низькі ціни на багато товарів – традиція Чорної п'ятниці

Щорічно по всьому світу наприкінці листопада проходить величезна міжнародна традиція – магазини в кілька разів знижують вартість товарів. Уперше робити знижки в Чорну п'ятницю почали в США: люди ходили магазинами і купували різдвяні подарунки друзям і родичам, і власники магазинів вирішили робити знижки в дні великого попиту. А буквально за кілька років ідея поширилася в різних країнах, і багато брендів масово приєднуються до того, щоб знижувати ціни на продукцію і стимулювати покупки.

Зазвичай Чорна п'ятниця стартує в останній четвер-неділю листопада, але часто акція триває протягом тижня або двох. У 2023 році вона починається 24 листопада, хоча багато компаній уже запустили продажі за зниженою вартістю.

Чорна п'ятниця в інтернет-магазині та офлайн-магазинах Фокстрот

Компанія Фокстрот розпочала Чорну п'ятницю раніше – вона починається 20 листопада і триватиме до 27 листопада. Цього року в офлайн та онлайн-магазинах можна буде купити за акцією сотні товарів. Серед найбільш популярних варто відзначити:

Мобільні телефони.

Ноутбуки та комп'ютери.

Камери, фотоапарати та відеотехніка.

Телевізори.

Ігрові приставки.

Обладнання для дому.

Побутову техніку.

Знижки варіюватимуться від 10-15% на різні товари до 50% зменшення вартості. На деяку продукцію у Фокстроті ціна впаде на 15 тис грн, але більшість товарів можна буде купити дешевше на 2-5 тис грн.

Варто зазначити, що в Чорну п'ятницю продають не тільки звичайні недорогі товари (як вважають багато покупців), а й професійне обладнання, новітні гаджети, останні моделі електроніки та інше.

Крім того, знижки стосуються як офлайн-магазинів, так і інтернет-магазину. Можна зробити замовлення на сайті, після чого забрати його в точці видачі або самовивозом, або ж оформити покупку в самому магазині у вашому місті.

Як знайти найкращі пропозиції від Фокстроту в Чорну п'ятницю?

Щоб купити собі техніку зі знижкою і підібрати найкращі пропозиції, можна скористатися кількома простими порадами. Для початку рекомендовано скласти собі список речей, які давно хотілося купити. Сюди може входити як новий мобільний, так і невелика побутова техніка.

Після цього уважно огляньте товари на сторінці Чорної п'ятниці на сайті Фокстроту. Готуйтеся до того, що список покупок може розширюватися, якщо на сайті або в магазині Фокстрот ви знайдете хорошу пропозицію.

Замовлення можна оформити як в інтернет-магазині, так і піти у звичайний магазин (так можна буде оглянути товар, перевірити все), де також будуть знижки. Також можна зробити замовлення на сайті й оформити доставку на різні поштові відділення. Ще один плюс, що можна не оплачувати все відразу, а скористатися розстрочкою або взяти кредит.

Потрібно пам'ятати, що Чорна п'ятниця – це не тільки можливість купити собі щось зі знижкою за акцією. Зараз найкращий час для того, щоб зробити покупки на свята, подарунки для близьких, рідних і друзів.

Можна сказати точно, що цього року любителі знижок на Чорну п'ятницю точно зможуть знайти пропозиції "під себе", а Фокстрот потурбується про те, щоб ви отримали якісну техніку по акції.

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