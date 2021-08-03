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CreditPlus дарит электрокар – сверхкосмическая акция "Як тобі таке, Макс?" P

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 11:47
CreditPlus дарит электрокар – сверхкосмическая акция

На правах реклами

"Як тобі таке, Макс?" — новая акция от CreditPlus. Каждый клиент автоматически становится участником, если возьмет или продлит кредит. Главный приз — электрокар самого известного бренда в мире.

Илон изобрел — кататься будете вы! CreditPlus дарит Tesla* в рамках акции для новых и повторных клиентов. Кроме главного приза, участников ждут бонусные подарки, которые компания будет разыгрывать каждый месяц: роботы-пылесосы Xiaomi Mi Robot Vacuum, электрогрили TEFAL OptiGrill +, а также наушники Xiaomi Redmi Airdots. Подробности можно узнать на CreditPlus.

Чтобы стать участником, необходимо выполнить одно из условий на выбор:

  • оформить кредит онлайн минимум на 10 дней на любую сумму;
  • продлить текущий кредит.

Акция стартовала 21 июля и продлится до 19 декабря 2021. В этот период можно брать неограниченное количество новых кредитов или продлевать срок текущих. Чем больше активность, тем выше шанс на победу. Победители любого из туров, которые уже получили свои призы, могут снова принять участие в акции. Для этого нужно повторно выполнить одно из условий: взять или продлить кредит.

Победители определяются при помощи независимой платформы — рандомайзера random.org. Онлайн-жеребьевка записывается на видео, после чего трансляция с именами победителей публикуется на официальной странице CreditPlus в Facebook. Также представители компании лично связываются с участниками и сообщают о выигрыше. Более подробная информация доступна на сайте CreditPlus.

О компании

CreditPlus (ООО "Авентус Украина") входит в топ-3 лучших компаний Украины в сфере онлайн-кредитования по версии независимого портала finance.ua. С момента выхода на рынок в 2017 году CreditPlus регулярно проводит акции для клиентов. Во время предыдущей трехмесячной акции "Плюс ДАВ — на море злітав" три победителя выиграли сертификаты на путешествия в любую страну на выбор. Еще 55 счастливчиков получили электронные сертификаты в Rozetka на 2000 грн.

*Под выигрышем подразумевается призовой фонд в денежном эквиваленте для покупки автомобиля Tesla Model 3.

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CreditPlus
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