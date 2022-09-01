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Данилов о "безупречной" работе разведки: Знали все о кадыровцах за полтора месяца до войны

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 00:11
Данилов о
Алексей Данилов (Фото: скриншот видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка знала все о подразделениях так называемых "кадыровцев" еще за полтора месяца до начала войны. Об этом он сообщил в интервью 1+1, отвечая на вопрос о том, как работала украинская разведка до начала вторжения России в Украину.

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По его словам, военная разведка Украины работает "безупречно" и до начала войны России против Украины располагала информацией, которой не было в западных партнеров.

"У нас есть одна закрытая разведка, которая проделывала феноменальную работу. Пройдет время и мы сможем об этом рассказывать. Но, чтобы вы понимали, мы вели подразделения Кадирова еще за полтора месяца до войны", – сообщил Данилов.

Данилов уточнил, что украинская разведка каждый день знала, что происходит в "кадыровцев" и располагала видео- и аудиоподтверждением информации о них.

"Мы знали, о чем говорит непосредственно Кадыров со своими подразделениями, которые принимали участвие в подготовке к полномасштабного вторжения в Украину", -добавил Данилов. 

Читайте также: Кадыровцев послали убить Зеленского. Но в ФСБ помогли Украине их уничтожить – Данилов

Наталия Фреик
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Рамзан Кадыров война снбо кадыровцы военная разведка Алексей Данилов
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