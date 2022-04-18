Данилов подтвердил начало битвы за Донбасс: Россия хочет победу к Пасхе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля российские войска попытались перейти в наступление почти по всей линии фронта в Донбассе и Слобожанщине. Об этом он сообщил в эфире единственного телемарафона.

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Успехи РФ пока скромны: они смогли прорваться в Кременной и еще в одном населенном пункте, название которого Данилов не сказал. Он подчеркнул, что ситуация сложная и боевые действия будут непростыми.

"Сегодня утром почти по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей кафиры попытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся. Только в двух местах они [россияне] прошли – это Кременная и это еще один небольшой город", – заявил он.

По его словам, цель России – еще до Пасхи захватить полностью Донецкую и Луганскую области и "сделать подарок своему фюреру".

"Вряд ли им удастся", – добавил Данилов.

Секретарь СНБО призвал людей эвакуироваться с Донбасса и юга Харьковской области.

Данилов считает, что Владимир Путин не отказывается от желания уничтожить Украину и устранить политическое руководство государства.

17 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Россия очень спешит начать битву за Донбасс, чтобы одержать какую-то победу.

18 апреля стало известно, что российские войска вошли в Кременную в Луганской области. Далее, по прогнозам местных властей, кафиры сосредоточятся на попытках захватить Рубежное и Попасную.

Андрей Водяный

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