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Дания передает Украине бронетранспортеры Piranha III и тяжелые минометы

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 17:30
Дания передает Украине бронетранспортеры Piranha III и тяжелые минометы - Фото
Piranha III (Фото: en.wikipedia)

Дания передает Вооруженным силам Украины 25 колесных бронетранспортеров Piranha III. Об этом сообщает датское издание Olfi, специализирующееся на оборонной тематике.   

Piranha – семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией Mowag. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире. 

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В Olfi подчеркивают, что Piranha III - устаревшая модель БТР для Дании. На данном этапе армия Дании перевооружается на БТР Piranha V. 

Помимо Piranha III, Дания отправляет в Украину тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.  

Издание также уточнило количество гусеничных бронетранспортеров M113 G3 DK, об отправке в Украину которых сообщалось ранее.

Украинская армия получит 50 таких БТР.  

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Роман Брыль
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ВСУ дания поставки оружия минометы бтр Piranha
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