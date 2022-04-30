Дания передает Украине бронетранспортеры Piranha III и тяжелые минометы

Дания передает Вооруженным силам Украины 25 колесных бронетранспортеров Piranha III. Об этом сообщает датское издание Olfi, специализирующееся на оборонной тематике.

Piranha – семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией Mowag. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Olfi подчеркивают, что Piranha III - устаревшая модель БТР для Дании. На данном этапе армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

Помимо Piranha III, Дания отправляет в Украину тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.

Издание также уточнило количество гусеничных бронетранспортеров M113 G3 DK, об отправке в Украину которых сообщалось ранее.

Украинская армия получит 50 таких БТР.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.