Депутата Херсонского горсовета подозревают в коллаборационизме
Депутат Херсонского горсовета уведомлен о подозрении в коллаборационизме, сообщает Генпрокуратура.
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Как сообщается, депутат от политической партии Блок Сальдо призывал местных жителей сложить оружие и прекратить боевые действия.
Также депутат организовал и фактически участвовал в проведении пророссийского митинга с пропагандой коммунистического, тоталитарного режима, который транслировался в российских СМИ и социальных сетях, сообщает Генпрокуратура.
Кроме того, по предварительному сговору с другими лицами, депутат объявил о создании незаконного формирования под названием "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок", поддержавшего действия оккупационной администрации государства-агрессора.
- Херсонский народный депутат Слуги народа Алексей Ковалев подозревается в государственной измене, сообщила председатель партии Елена Шуляк. Партия Слуга народа и ее фракция в Верховной Раде уже приостановили членство Ковалева во фракции и обратились в правоохранительные органы с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.
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