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Депутата Херсонского горсовета подозревают в коллаборационизме

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 12:22
Депутата Херсонского горсовета подозревают в коллаборационизме - Фото
Оккупанты в Херсонской области, фото - Людмила Денисова

Депутат Херсонского горсовета уведомлен о подозрении в коллаборационизме, сообщает Генпрокуратура.

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Как сообщается, депутат от политической партии Блок Сальдо призывал местных жителей сложить оружие и прекратить боевые действия.

Также депутат организовал и фактически участвовал в проведении пророссийского митинга с пропагандой коммунистического, тоталитарного режима, который транслировался в российских СМИ и социальных сетях, сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, по предварительному сговору с другими лицами, депутат объявил о создании незаконного формирования под названием "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок", поддержавшего действия оккупационной администрации государства-агрессора.

Валерия Давыдова
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