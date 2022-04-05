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Джонсон – россиянам: включите VPN, узнайте правду о Буче

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 21:53
Джонсон – россиянам: включите VPN, узнайте правду о Буче - Фото
Фото: Борис Джонсон/Twitter

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан России не слушать пропаганду, а узнать правду о войне в Украине из независимых источников.

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"Россияне достойны правды, вы достойны того, чтобы узнать факты", – обратился Джонсон к русскому народу.

Он считает, что, узнав о зверствах российских войск в Буче, Ирпене и других населенных пунктах, россияне могут изменить свое отношение к войне.

"Ваше правительство скрывает от вас эти факты. Ваш президент знает, что если вы увидите происходящее, вы не будете поддерживать его войну. [...] И он знает, что они ложатся пятном на честь самой России", – заявил Джонсон.

Британский премьер сказал, что россияне не обязаны верить ему на слово. "Просто создайте VPN и получите доступ к независимой информации из любой точки мира", – сказал Джонсон.

Он добавил, что ответственность за зверства в Украине ляжет не только на исполнителей, но и на тех, кто "отвел глаза".

  • После освобождения Бучи и других пригородов Киева украинские власти и журналисты обнародовали множество свидетельств о зверствах российских военных, которые пытали, насиловали и казнили гражданских граждан.
  • Руководство РФ заявило, что это Украина "устроила провокацию", а тела якобы появились на улицах уже после побега оккупантов из Киевской области.
Андрей Водяный
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Борис Джонсон буча война с россией
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