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До победы. НАТО обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 07:44
До победы. НАТО обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется - Фото
Фото: defense.gov

Украина никогда не примет российскую оккупацию, и НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для ее победы. Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр на встрече руководства НАТО, информирует пресс-служба Альянса. 

Он подчеркнул, что для НАТО стало важным фактором, что все поколения украинцев готовы бороться за свободу. По его словам, после вторжения РФ в Украину 24 февраля, для НАТО началась новая эра. Также война российского диктатора Владимира Путина "представила новую стратегическую реальность" Альянса. 

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"За последние несколько месяцев НАТО продемонстрировало, что оно способно быстро и эффективно изменить свою позицию. Мы осуществили крупнейшее укрепление коллективной обороны за поколение", — отметил Бауэр. 

Также в НАТО подчеркнули, что из войны в Украине можно извлечь много уроков, в частности есть чему поучится у Вооруженных Сил Украины, в первую очередь — силе морального духа. 

"Это еще раз доказало важность морального духа, чтобы знать, за что вы боретесь. 3,2 миллиона мужчин и женщин в военной форме точно знают, за что они борятся: защита свободы и демократии", — сказал Бауэр. 

В свою очередь Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс отметил, что союзники поставили украинским военным системы вооружений, которые оказались эффективными против подавляющей численности российских сил. "Все это имеет значение, помогая Украине защищать свой народ, свою территорию и свое свободное и демократическое будущее", — сказал он. 

Уолтерс также подчеркнул, что последние 84 дня в Альянсе сосредоточены на поддержке Украины, чтобы она могла победить. И для этого НАТО также возобновило обучение украинских военнослужащих. "Итог: решимость и единство НАТО как никогда велики. Поведение наших украинских партнеров перед лицом этой агрессии очень и очень впечатляюще", — сказал Уолтерс.

Французский генерал авиации и космонавтики Филипп Лавин, верховный главнокомандующий союзниками по преобразованиям, отметил, что трансформация НАТО — это не только технологии, это инновации, изменение мышления, люди и их новые навыки.

"Российская агрессия в Украине и последствия войны для безопасности евроатлантического региона являются дополнительным триггером для ускорения пути трансформации", — добавил Лавин.  

В НАТО отметили, что настоящее время на восточном фланге развернуто восемь боевых групп под командованием НАТО, в состоянии повышенной готовности находятся более 42 000 военнослужащих и 120 самолетов, и более 20 кораблей. В США и Европе находится более 100 000 военнослужащих. 

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Наталия Софиенко
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ВСУ нато поддержка Украины
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