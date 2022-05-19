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Генсек НАТО: РФ не отказывается от стратегических целей в Украине, война может быть долгой

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 19:43
Генсек НАТО: РФ не отказывается от стратегических целей в Украине, война может быть долгой - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Несмотря на военные поражения РФ под Киевом и Харьковом, Россия не отказывается от своих стратегических целей в войне против Украины, потому страны-члены НАТО должны быть готовы к длительной поддержке Украины. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба НАТО.

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В ходе пресс-конференции 19 мая Столтенберга спросили о его анализе по поводу конечной цели РФ в Украине, учитывая военные поражения страны-агрессора.

"Мы видим, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. План состоял в том, чтобы взять Киев, они не смогли этого сделать. Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось", – сказал генсек НАТО.

Тем не менее, по его словам, в Альянсе не считают, что Россия отказалась от своих стратегических целей.

"Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени. Я думаю, очень опасно слишком много спекулировать. Войны всегда непредсказуемы, но мы должны быть готовы к тому, что они могут продолжаться, и поэтому также должны быть готовы к долгосрочной перспективе, когда речь идет о поддержке Украины", – сказал Столтенберг.

  • По данным Генштаба, сейчас российские оккупанты сосредоточили основные усилия на Донецком направлении, где применяют авиацию, артиллерию, минометы и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

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Оксана Житнюк
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