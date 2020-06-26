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Долгожданное событие: бассейны сети Sport Life вновь открылисьp

Долгожданное событие: бассейны сети Sport Life вновь открылись - Фото
26.06.2020, 16:24

Пришло время начать полноценные тренировки со всеми видами услуг сети Sport Life

На правах спонсорства

Отныне, все желающие могут снова начать свои аква-тренировки и воспользоваться преимуществами Sport Life. Сеть фитнес-клубов насчитывает 115 современных и удобных бассейнов различных форматов. Во всех бассейнах установлена ​​современная пятиуровневая система очистки воды с ионизацией и ультрафиолетом.

Технологи тщательно следят за качеством и температурой воды, а также придерживаются всех рекомендаций МОЗ и ВОЗ.

Для безопасного пребывания в аква-зонах Sport Life придерживается соответствующих правил: включается обработка ультрафиолетовым облучением, которое эффективно убивает вирусы и бактерии, а также введено ограничение по количеству клиентов на дорожках.

Технологи тщательно следят за качеством и температурой воды, а также придерживаются всех рекомендаций МОЗ и ВОЗ.

Для безопасного пребывания в аква-зонах Sport Life придерживается соответствующих правил: включается обработка ультрафиолетовым облучением, которое эффективно убивает вирусы и бактерии, а также введено ограничение по количеству клиентов на дорожках.

Обязательное соблюдение всех рекомендаций касается и клиентов сети.

Со Sport Life безопаснее чем дома!

Станислав Погорилов
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