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Два года назад в Украине появилась онлайн-платформа для журналистов и экспертов HelpSMI. Программа помогает медиа находить экспертов для комментирования материалов, колумнистов для наполнения сайтов авторскими колонками, гостей на теле- и радиоэфиры или интервью. С другой стороны, благодаря HelpSMI компетентные знатоки могут чаще появляться в медиа-пространстве, делиться своими мыслями в рамках редакционных материалов и выстраивать для себя положительную репутацию.

Как работает и сколько людей пользуется

На сегодня услугами HelpSMI пользуются более 5000 украинцев (1000 журналистов и 4000 экспертов). Работа ведется в формате "Вопрос-Ответ" по 30+ тематическим направлениям (примеры: «Политика», «Экономика», «Бизнес», «Стартапы», «Технологии», «Энергетика», «АПК», «Общество», «Право», «Медицина», «Психология», «Образование», «Стиль жизни» и т.д.). Вопросы задают журналисты, а эксперты присылают ответы им на почту (адреса пользователей зашифрованы системой и сотрудничество касается исключительно темы сформулированного запроса). Для того, чтобы начать знакомство с программой, необходимо зарегистрироваться на сайте. После регистрации журналисты снова заходят на сайт, чтобы создать запрос. Эксперты же получают письма на указанный электронный адрес. Представители СМИ имеют право отклонить комментарий или взять его в работу, но обязаны присылать ссылки на готовые материалы процитированным экспертам.

Кто пользователи и какие материалы выпускаются

Благодаря платформе экспертов для материалов уже неоднократно находили информационные агентства “Укринформ”, “Liga net”, “УНИАН”, западноукраинское ИА "Дивись.info", издания “Delo.ua”, “Na Chasi”, “Факты и комментарии”, “Сегодня”, “MC Today”, “Vgorode”, сайты 24 телеканала, ICTV, Нового канала, региональные СМИ “Полтавское ТВ”, издание “20 Минут - Пишешь ты! Комментирует Тернополь” и другие.

Среди экспертов благодаря HelpSMI уже процитировали представителей Нафтогаза, Unit.City, YouControl, HeadHunter Украина, стартапа CryptoGuru.in.ua, юридической фирмы Esquires, клиники «Добробут», ряда профильных министерств Украины (пример: Министерство энергетики и защиты окружающей среды), стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, Украинского института будущего, представителей Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса, Ассоциации защиты активов, независимых консультантов в таких областях, как психология, маркетинг и PR, и т.д.