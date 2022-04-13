UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эксперты ОБСЕ признали обстрел театра и роддома в Мариуполе военными преступлениями

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 16:22
Эксперты ОБСЕ признали обстрел театра и роддома в Мариуполе военными преступлениями - Фото
Фото: EPA

Россия нарушила международное гуманитарное право в Украине, преднамеренно атакуя гражданское население, а нападения на роддом и драматический театр в Мариуполе вообще можно квалифицировать как военные преступления. К такому выводу пришла независимая миссия ОБСЕ, в состав которой вошли юристы Вольфганг Бенедек, Марко Сасоли и Марко Сасоли.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В докладе говорится, что независимые эксперты получили достоверные доказательства о том, что нарушения базовых прав человека (право на жизнь, запрет пыток и других бесчеловечных и унизительных видов обращения и наказаний) осуществлялись в основном на территории Украины, которая находилась под контролем России.

"В целом отчет документирует перечень бесчеловечного поведения, демонстрируемого российскими войсками в Украине. Сюда входят доказательства нападений на гражданское население, обстрелов медицинских учреждений, изнасилований, мародерства и принудительной депортации гражданских лиц в Россию", – прокомментировал доклад ОБСЕ представитель США Майкл Карпентер.

Доклад, ставший результатом трехнедельной работы независимых экспертов, состоит из 110 страниц, на которых подробно описываются зверства россиян. Отчет охватывает первый месяц войны в Украине – с 24 февраля по 1 апреля, а значит, в ней еще нет информации о Буче и других населенных пунктах Киевской области.

Эксперты ОБСЕ признали, что нарушения были и с украинской стороны, но то, что делали россияне, гораздо хуже по характеру и масштабам. Большинство нарушений с украинской стороны касается обращения с пленными россиянами.

Читайте также
Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом, а Путина – диктатором: видео
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обсе военные преступления мариуполь война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 