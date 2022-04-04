ЕС готов послать в Украину следователей для документирования военных преступлений

Европейский Союз готов направить в Украину следователей для документирования военных преступлений, совершенных российскими войсками. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Она выразила соболезнования Зеленскому в связи с массовыми убийствами украинцев, о которых стало известно после освобождения Бучи и других районов Украины, находившихся под российской оккупацией.

"Эти страшные изображения не могут и не останутся без ответа. ЕС готов послать совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с Генеральной прокуратурой Украины. Европол и Евроюст поддержат", – сказала фон дер Ляйен.

Работу со стороны ЕС будет координировать комиссар юстиции Дидье Рейндерс, а Еврокомиссия обеспечит всю необходимую техническую и финансовую поддержку.

4 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что на освобожденных от россиян территориях обнаружили тысячи убитых и замученных людей.

Андрей Водяный

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